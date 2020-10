politica 16 de Octubre del 2020 El General que manejaba un Audi En un periodo de tres años las cuentas bancarias del ex titular de la Sedena crecieron poco más de 10 millones de pesos. Por

Durante los seis años que fungió como Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda quintuplicó su fortuna en cuentas bancarias, casas y automóviles de lujo. Respecto a sus vehículos, Cienfuegos Zepeda pasó de conducir un Chevy modelo 1999 y una Suburban del año 2001, a viajar en 2017 en una Hummer año 1992. Pero el 2018 fue el mejor año para el General, pues unos días antes de comprar una casa valuada en un millón 200 mil pesos, el ex titular de la Sedena se hizo de un Audi modelo 2018, con un valor de un millón 659 mil 910 pesos. Salvador Cienfuegos siguió en aumento sus propiedades durante su función en el sexenio pasado, pues según sus declaraciones patrimoniales el ex funcionario cuenta con un patrimonio valuado en 26 millones 268 mil 784 pesos. Cuando Cienfuegos Zepeda fue nombrado Secretario de la Defensa Nacional por Enrique Peña Nieto, declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), propiedades por más de 4 millones 186 mil 991 pesos. En los primeros cuatro años de su gestión cuadriplicó sus cuentas bancarias en un 292.3 por ciento, según la SFP en el año 2015 contaba con un ahorro de 3 millones 534 mil 336 pesos, que para el año 2018 se incrementó a 5 millones 619 mil 730 pesos. Para diciembre de 2018, Cienfuegos Zepeda aseguró que contaba con un acumulado de 13 millones 865 mil 443 pesos en el banco, 8 millones 245 mil 703 pesos más en tan solo siete meses. Es decir que en un período de 3 años, que comprende del 2015 al 2018, las cuentas bancarias del ex titular de la Sedena crecieron poco más de 10 millones de pesos. Casas de lujo y de contado El patrimonio del ex funcionario, que este jueves fue detenido por autoridades estadounidenses en Los Ángeles -y quien ahora es investigado por narcotráfico-, no solo está integrado por cuentas bancarias sino también por casas y departamentos lujosos. Desde que tomó posesión en la Sedena, Cienfuegos era dueño de cuatro casas según su declaración patrimonial, la más costosa de ellas valuada en 3 millones 974 mil pesos y fue adquirida en el año 2006. Pero el Militar no siempre contó con los recursos necesarios para comparar casas de lujo y mucho menos de contado, las primeras viviendas que adquirió fueron a través de créditos hipotecarios; en 1973 compró una casa con un valor de 149 mil pesos, la segunda propiedad en 1989 con un costo de 65 mil pesos y en 1992 sumó una más por 111 mil 750 pesos. La suerte le cambió a Cienfuegos, ya que para el 2018 aumentó su patrimonio con dos viviendas millonarias adquiridas durante los meses de febrero y octubre, cuyos valores son de 5 millones 396 mil pesos y un millón 200 mil pesos, ambas compradas al contado. Salvador Cienfuegos se desempeñó como Oficial Mayor de la Sedena, inspector y controlador general del Ejército y la Fuerza Aérea, y como subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Lo que tiene Cienfuegos Casa de 563 m2 con un valor de 3 millones 974 mil pesos Casa de 170 m2 valuada en 5 millones 396 mil pesos. Casa de 120 m2 de 140 mil pesos. Casa de 187 m2 ($1'200'000) Automóvil Audi año 2018 de 1 millón 659 mil 910 pesos Inversiones bancarias por 3 millones 865 mil 443 pesos.

