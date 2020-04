Gatell: el juego de los números

El 8 de abril, cuando el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell presentó por primera vez los resultados de la vigilancia centinela, dijo una frase que a todos nos dejó pensando: es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve, existe y al revés, que lo que no se ve, no existe. Y es que aunque cada noche se reporta como confirmados miles de casos, el doctor señaló que hay 8 veces más casos que no se reportan por diversas razones. Es decir que “la epidemia es ocho veces más grande”. Pero ese dato se podría estar subestimando. Para sacar ese dato, el Subsecretario de Salud usó esta fórmula: Los casos estimados 26,519 (hasta el 28 de marzo) ÷ los casos confirmados 3,181 (al 8 de abril) = 8.3 Pero en esta operación los datos no son comparables, porque las fechas no coinciden; “...qué sentido o justificación tiene dividir el dato de casos estimados al 28 de marzo entre el dato de casos confirmados al 8 de abril”, se pregunta Arturo Erderly , experto en estadística, que señaló este error. Pero si modificamos la fórmula bajo la misma lógica y con los datos oficiales, el resultado es el siguiente: Los casos estimados 26,519 (hasta el 28 de marzo) ÷ los casos confirmados 848 (al 28 de marzo) = 31.27 Es decir, que por cada caso confirmado en las cifras oficiales, hay 30 contagios que no se están registrando. Esto contrasta con “la falsa impresión” de que la epidemia es 8 veces mayor, cuando la realidad, es que es mucho más grande. La segunda ocasión que las autoridades reportaron los resultados de casos estimados, nadie habló de esa cifra… Los casos estimados 55,951 (hasta el 4 de abril) ÷ los casos confirmados 1,890 (al 4 de abril) = 29.6 Pero aunque no se ve, esa cifra ahí sigue. “En México sí reconocemos que lo que no se ve también existe”, dijo López-Gatell en la conferencia del 8 de abril. Y esa cifra de la que nadie habla, ¿también existe?