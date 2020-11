politica 12 de Noviembre del 2020 FGR señala a Peña Nieto como el jefe de un aparato criminal La FGR aseguró que Peña Nieto fungió como cabeza de un aparato de poder criminal en el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Por

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el ex presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho, además de que fungió como cabeza de un aparato de poder criminal en el caso de Odebrecht. Esto, según la solicitud de orden de aprehensión dictada por la FGR en contra del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En dicho documento, la fiscalía expresa que el ex presidente fue autor de dichos delitos utilizando a Videgaray y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como instrumentos para este fin criminal. Asimismo, la FGR explica que Peña Nieto utilizó su cargo para obtener beneficios personales y favorecer a la empresa Odebrecht. En el documento, la fiscalía refiere que Videgaray distribuyó 121 millones 500 mil pesos entre los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; el ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya; y al diputado priista, David Penchyna Grub. De acuerdo a la FGR, el dinero fue entregado a los priistas y panistas con la intención de obtener votos a favor de la Reforma Energética. La fiscalía argumenta que el delito de traición a la patria se originó cuando se impulsaron las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht, las cuales aprovecharon estas modificaciones a la ley para la explotación de recursos naturales.

