politica 22 de Octubre del 2020 FGR catea casa de personaje cercano a Mancera Carlos Jiménez Rodríguez está casado con Fernanda Serna, hija del ex colaborador de Miguel Ángel Mancera, Luis Serna Chávez. Por

La Fiscalía General de la República (FGR), realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Serna Sánchez, quien fuera secretario particular de Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Según las autoridades, la orden de cateo fue realizada por un juez federal especializado en técnicas de investigación, cateo e intervención de comunicaciones, derivados de una indagatoria por lavado de dinero. Con autorización del juez, fiscales y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR ingresaron al domicilio propiedad de Jiménez Rodríguez, ubicado en calle Calero 7 de San Ángel, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Cabe mencionar que Carlos Jiménez Rodríguez es hijo del priísta Manuel Jiménez Guzmán, ex presidente del PRI y ex presidente de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal y está casado con Fernanda Serna, hija del ex colaborador de Miguel Ángel Mancera, Luis Serna Chávez. Al iniciar el proceso de careo llegó al mencionado domicilio Esteban Arcos, quien se presentó ante las autoridades como el representante legal de Luis Serna, por lo que pidió se le informará el motivo de la presencia de los efectivos de la ley en la casa de Carlos Jiménez y de su esposa Fernanda. En los últimos meses, los hermanos de Luis Ernesto y Julio César Serna han promovido amparos contra cualquier orden de aprehensión o de detención que pueda ejercer en su contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de que se iniciaron las carpetas de investigación.

