FGR aseguró 200 mdd en bienes a Emilio Lozoya

“Se le siguen asegurando bienes, en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él porque si no hay reparación del daño, no hay justicia”, aseguró.

La Fiscalía General de la República aseguró bienes por alrededor de 200 millones de pesos a Emilio Lozoya, los cuales son equiparables o similares a la adquisición de la planta Agronitrogenados. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, explicó que las cantidades en las cuentas del ex director de Pemex se podrían utilizar en cada uno de los delitos que le imputen como parte de la reparación de daño.Gertz Manero indicó que el daño que Lozoya “causó al Estado Mexicano está especificado”, por lo que cuentan con los bienes que acrediten, por lo menos, “una buena parte de lo que debe”, por lo que no existe preocupación en la FGR de que no exista reparación.