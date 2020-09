politica 03 de Septiembre del 2020 FGR abre investigación contra Marisela Morales, ex titular de PGR Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República indagar a Marisela Morales Ibáñez, acusada de manipular testigos protegidos. Por

Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República contemplar una una investigación contra Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República, acusada de manipular testigos protegidos. En noviembre de 2018, la PGR había determinado no ejercer acción penal contra Morales Ibáñez e Irving Barrios Mujica, hoy fiscal del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, un amparo concedido a Javier Herrera Valles, ex comisario de la Policía General, dejó sin efecto el acuerdo de la PGR de actuar contra sus ex funcionarios. El tribunal determinó reabrir la investigación y revisar si es posible establecer un proceso penal contra Morales.

