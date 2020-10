politica 19 de Octubre del 2020 Falla en el PREP pone en duda elecciones de Hidalgo El IEEH informó que los proveedores del sistema PREP incumplieron con la entrega de la plataforma digital con la que se difundirán los resultados de la elección. Por

Las elecciones en el estado de Hidalgo se vieron afectadas luego de que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) decidiera no utilizar el Programa de Resultados Preliminares (PREP) ya que el sistema presentó algunas fallas. Durante la madrugada del domingo, el consejo general del IEEH aprobó utilizar el sistema informático Preliminares Hidalgo 2020, debido a que la empresa proveedora del PREP no cumplió con la entrega de la plataforma digital con la que se difundirán los resultados de la elección. El consejero electoral informó que, de tres módulos que integran el PREP, que constaban de digitalización, captura y publicación de resultados, la empresa proveedora falló con este último, por lo que se tomó la decisión de no seguir con este sistema. Ante esta situación, el consejo electoral, con la presencia de un notario público y del consejero electoral, Francisco Martínez Ballesteros, verificaron que todos los indicadores del sistema Preliminares Hidalgo 2020 estuvieran en ceros para iniciar el conteo de los votos. La presidenta consejera del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, explicó que el programa “Preliminares Hidalgo 2020” no tiene diferencias de fondo con el PREP, ya que ambos sistemas cumplen con la función de hacer públicos los resultados de las actas de las tres mil 738 casillas que se van a instalar. “Uno de estos módulos es el denominado Sitio de Publicación o la pantalla de publicación que observan todos los ciudadanos donde hay muchos apartados y gráficas de información”, informó. Al respecto, integrantes de Morena desconocieron los resultados del Preliminares Hidalgo 2020, al asegurar que tienen una amplia ventaja en las ciudades de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca y Actopan. “Morena no reconoce los llamados resultados preliminares. Aún estamos revisando nuestras actas y la información que llega a los institutos electorales. Estamos en la competencia en la mayoría de los distritos de Coahuila y varios municipios de Hidalgo”, publicó en Twitter el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Militantes de Morena culpan a Ramírez Cuéllar de la debacle en Coahuila A pesar de que el líder morenista Alfonso Ramírez Cuéllar ha salido públicamente a defender a su partido sobre los resultados de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, algunos de sus militantes lo culpan de la debacle en este último estado. El ex candidato a la secretaría general de Morena y aliado de Mario Delgado, Antonio Attolini, aseguró que el partido abandonó a sus candidatos en Coahuila. “Hoy en Coahuila pierde una manera de conducir al partido: facciosa, cerrada, patrimonialista y con un sesgo al internismo y a la inacción; si no se trabaja por expandir la coalición obradorista y de resolver los problemas reales de la gente, es seguro que perderemos elecciones", expresó. Asimismo, acusó que la conducción del proceso electoral fue atroz y aseguró que es necesario que, para el 2021, Morena sea capaz de convocar a todos los obradoristas para a reconocer la lucha verdaderamente importante y corregir el rumbo político que lleva marcado.

× Galeria Previous Next