politica 04 de Marzo del 2020

El exilio español de Peña Nieto y Lozoya

No es casualidad que el ex director de Pemex y el presidente de AHMSA fueran detenidos en suelo español, o que el ex presidente esté viviendo en Madrid. Ahí confluyen los intereses políticos y empresariales de la élite mexicana y sus socios de OHL y el Partido Popular.