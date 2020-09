politica 08 de Septiembre del 2020 El esquema negro de Osorio Chong La columna vertebral de este esquema está compuesto por 14 compañías propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, el empresario hidalguense que facilitó dos residencias de lujo en Bosques de las Lomas y Bosques de Chapultepec a Osorio Chong y a su familia. Por

En público y en privado, Miguel Ángel Osorio Chong asegura que no está vinculado en lo absoluto con la trama Odebrecht. Sin embargo, Código Magenta tuvo acceso a un resumen de transferencias bancarias y declaraciones fiscales del entorno del ex secretario de Gobernación que no solo prueban lo contrario, sino que revelan una red financiera de triangulación de recursos obtenidos de contratos de obra pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto por al menos 1,302 millones de pesos.

