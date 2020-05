Empresarios tienen bases para demandar a Cenace: ex titular de Cofeco

#Comunicado | El reciente acuerdo del CENACE atenta contra las operaciones e inversiones en energías renovables. pic.twitter.com/I8K5dsxOuC — CCE (@cceoficialmx) May 4, 2020

Los empresarios tienen bases para demandar al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), tras suspender autorizaciones a proyectos eólicos, aseguró Eduardo Pérez Motta, ex titular de la Comisión Federal de Competencia. El pasado 29 de abril, el Cenace, órgano dependiente de la Secretaría de Energía, dio a conocer el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, con el cual se hizo un recuento de fallas de centrales eólicas y se determinó suspender, de forma indefinida, las pruebas preoperativas y no iniciadas de estas centrales. De acuerdo con Pérez Motta, el acuerdo de la Cenace marca el regreso al monopolio energético de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que la IP acusa que el órgano regulador ha sido capturado por la compañía que dirige Manuel Bartlett. “Esto no está en línea con el cuidado que se debe tener de los consumidores y los mercados. Una empresa con poder de mercado, la CFE, probablemente esté tratando de cuidarse y protegerse a través de estas medidas”, expresó Pérez Motta a Bloomberg. Mientras tanto, sin mencionar a la CFE, el Consejo Coordinador Empresarial, aseguró mediante un comunicado que “el acuerdo erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes”.