02 de Noviembre del 2020

Emilio Zebadúa toma el camino de Emilio Lozoya

El ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu se acogerá al criterio de oportunidad para denunciar a Rosario Robles y a Enrique Peña Nieto por su presunta participación en la Estafa Maestra

En un intento por evitar la cárcel, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, buscaría acogerse al criterio de oportunidad para aportar información a la Fiscalía General de la República sobre la trama conocida como la Estafa Maestra. De acuerdo a fuentes del gobierno federal consultadas por el diario Reforma, su testimonio pretende señalar al ex presidente Peña Nieto y a Rosario Robles como los artífices del desvío de 5 mil millones de pesos a campañas electorales del PRI. Zebadúa estaría siguiendo la ruta legal del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien se acogió al criterio de oportunidad para denunciar presuntos actos de corrupción de ex presidentes, ex secretarios de Estado, ex senadores y ex diputados. La ley establece que la inmunidad judicial que habría negociado Lozoya está sujeta a que el beneficiario de este recurso legal presente pruebas que ayuden judicializar casos de sus superiores jerárquicos. El ex oficial mayor de la Sedesol y Sedatu evitó comparecer desde agosto de 2019 ante los fiscales y jueces que siguen el caso, debido a que se amparó para que no se le giraran órdenes de aprehensión y se le considerara prófugo de la justicia. Sin embargo, una vez que éstos le fueron rechazados, Zebadúa ofreció a la fiscalía dar elementos probatorios para demostrar que el fraude documentado por la Auditoría Superior de la Federación se llevó a cabo presuntamente por instrucciones del expresidente Peña Nieto y de Rosario Robles. Emilio Zebadúa es el principal implicado de la trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra, ya que fue él quien autorizó la salida de los recursos, de acuerdo a más de 20 averiguaciones y carpetas de investigación en curso en poder de la FGR. El criterio de oportunidad está previsto dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se infiere que presuntos criminales pueden negociar una posible salida alterna al declararse culpables o ver cancelados sus procesos penales si denuncian hechos de mayor gravedad. El lunes de la semana pasada, la propia Rosario Robles aseguró en una carta abierta en sus redes sociales que la fiscalía le había propuesto denunciar a excolaboradores para recobrar su libertad, a lo que respondió tajante: “Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás”, por lo que continuará su proceso en prisión preventiva.

