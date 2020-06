politica 24 de Junio del 2020 El nuevo NAIM: Iberdrola cancela inversión de 1.2 mmdd La empresa energética española anunció que no construirá la central eléctrica de Tuxpan. Iberdrola se ha convertido en un blanco constante de ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador Por

La tensión entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e Iberdrola ha abierto un nuevo capítulo: la empresa energética canceló una inversión de más de 1,200 millones de dólares. La compañía finalmente no construirá una central eléctrica proyectada en Tuxpan, Veracruz, lo que significaba la apertura de alrededor de 2,000 empleos en la región y como consecuencia del desacuerdo con la política de energías limpias de la 4T. Iberdrola se ha convertido en un blanco constante de ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace días calificó de “saqueo” las acciones llevadas a cabo por compañías españolas en México, ante el elevado costo en la energía eléctrica. “Pueden estarnos cuestionando un día sí y el otro también y no vamos nosotros a seguir permitiendo el robo, el saqueo; es lo mismo el caso de estas empresas estadounidenses que no están muy claro, porque las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas”, precisó AMLO y señaló a Iberdrola por tener 20 plantas de energía eléctrica.

