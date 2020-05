El gobierno está ocultando cientos o miles de muertes por Covid-19 en CDMX: NYT

El número de fallecimientos por Covid-19 en la Ciudad de México podría ser al menos tres veces mayor a lo que reportan las autoridades, de acuerdo a una investigación del diario The New York Times que tuvo acceso a datos confidenciales del gobierno

“Es como si viviéramos nosotros los doctores en dos mundos distintos, uno es dentro del hospital, donde los pacientes están muriendo y están muy graves. Y el otro es cuando salimos a la calle y vemos a la gente caminar, despreocupada, viviendo su vida normal sin idea de qué tan grave es la situación”, dijo a The New York Times la doctora Giovanna Ávila, quien trabaja en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez.

Mientras que el diario El País estima que la nación “podría tener entre 620,000 y 730,000 casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la pandemia”, además plantea que “de confirmarse, la estimación arriba propuesta de casos sintomáticos, basada en el número oficial de muertos detectados por la covid-19, podría ampliarse”.

Las cifra de muertos por Covid-19 en la Ciudad de México pudiera ser tres veces más que las presentadas por el gobierno federal, informaron medios como los periódicos estadounidenses The New York Times y Wall Street Journal, además de El País de España. De acuerdo con una investigación de NYT, que tuvo acceso a datos confidenciales, la administración de Andrés Manuel López Obrador está ocultando cientos o miles de fallecimientos por coronavirus en el Valle de México, pues no corresponde a la visión de los trabajadores del sector médico.El medio sostiene que las cifras tienen un contraste: mientras funcionarios de Ciudad de México “han tabulado más de 2500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves (que los médicos sospechan que están relacionadas con la COVID-19) el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos en el área que incluye a Ciudad de México y los municipios de sus alrededores”. Además del NYT, otros medios internacionales como Wall Street Journal y El País también han cuestionado los datos del gobierno federal en torno a los fallecidos por coronavirus en el resto de la nación. El WSJ pone en tela de duda la información proporcionada respecto a las muertes sospechosas de Covid-19, al calificarla como una "admisión tácita de que no está probando todos los que mueren".