politica 23 de Junio del 2020 Ebrard: reunión AMLO-Trump no está definida El secretario de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno mexicano está en constante comunicación con la Casa Blanca por el proceso de implementación del T-MEC, pero que no se ha llegado a un acuerdo concreto para organizar un encuentro presidencial bilateral

A pesar de que hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que Andrés Manuel López Obrador muy pronto visitará la Casa Blanca, el gobierno de México aún no lo ve claro. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la reunión entre ambos mandatarios no está definida pues aún no existe un acuerdo para organizar el encuentro presidencial bilateral. Sin embargo, aseguró que ambas naciones están en constante comunicación debido al proceso de implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el cual entrará en vigor el próximo 1 de julio. “Hasta hoy no tenemos nada establecido; estaremos informando cualquier avance que haya en esa dirección”, declaró Ebrard. Trump aseguró este martes en Arizona que agradecía a López Obrador y comentó que “creo que va a venir a Washington muy pronto, a la Casa Blanca”, expresó.

