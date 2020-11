politica 13 de Noviembre del 2020 ¿Qué dice la declaración ampliada de Lozoya? El ex director de Pemex reveló que Luis Videgaray usó directamente el dinero de los sobornos de Odebrecht para promover campañas de desprestigio contra los rivales de Peña Nieto en las elecciones de 2012 Por

Un nuevo giro de tuerca dio el caso de Emilio Lozoya al afirmar en su declaración ampliada que el ex secretario de Hacienda y ex canciller Luis Videgaray usó el dinero de los sobornos de Odebrecht para orquestar una campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota durante las elecciones de 2012. De acuerdo con reportes de Milenio y El Universal, el ex director de Pemex confesó al Ministerio Público de la Federación que Videgaray personalmente se encargaba de contratar y pagar los servicios de asesores electorales que implantaban estrategias con el fin de desprestigiar a los adversarios de Enrique Peña Nieto, quien a la postre ganaría los comicios con 19 millones de votos. “Luis Videgaray Caso se encargaba de contactar a las empresas proveedoras de estos análisis electorales. Una vez contactados y acordados los montos en dólares, pesos o euros, él mismo acordaba los términos de ejecución de esos contratos que incluían la entrega, directamente a él, del producto realizado. “La instrucción que yo recibía de Luis Videgaray era única y exclusivamente la de cubrir los montos acordados por él y las empresas, y así lo hice a través de las transferencias señaladas anteriormente, sin que me conste la ejecución de tales contratos”, refiere Lozoya. “Si bien los entregables referidos eran reportados directamente a Videgaray, tengo conocimiento de que, básicamente, se trataba de productos tales como encuestas electorales, diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición, con especial referencia a López Obrador, aunque tuve conocimiento de que se incluía a Vázquez Mota”, agregó en el escrito, que consta de una solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria. La Fiscalía General de la República ha referido que uno de los argumentos para recurrir a la aprehensión es porque Videgaray podría poner en riesgo la investigación al intentar “destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba” o hasta influir de manera negativa en otros testigos, peritos o acusados para que den información falsa a través de amenazas. Entre los argumentos de la FGR para solicitar la aprehensión es que Videgaray puede poner en riesgo el desarrollo de las investigaciones del caso Odebrecht, debido que puede “destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”. O también, podría influir en otros acusados, testigos o peritos, mediante amenazas o intimidaciones, para que “informen falsamente o se comporten de manera reticente”. Además, Lozoya Austin afirmó haber escuchado a Videgaray, “sin que hubiere tenido conocimiento de detalles al respecto”, que la empresa Monex le servía de conducto para continuar con el financiamiento de la campaña de Peña Nieto. Entre las nuevas pistas que aporta esta declaración ampliada, destaca la entrevista a Froylán García Galicia, ex coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, quien aseveró haberse reunido con el panista regio Felipe de Jesús Cantú, pues el ex candidato presidencial Ricardo Anaya le pidió a Lozoya apoyarlo con contratos que tenían que ver con la reforma energética. “A Cantú lo recibí en múltiples ocasiones en la oficina y me llevaba una lista de empresas, refiriéndome que era necesaria su contratación expedita para que Anaya no boicoteara la reforma energética”.

× Galeria Previous Next