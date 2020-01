politica 11 de Enero del 2020 Descarta AMLO subir impuestos contra obesidad Ante la sugerencia del secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, el Presidente declaró que el gobierno optará por otras medidas. Por

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno vaya aumentar impuestos para combatir la obesidad como lo sugirió José Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, el mandatario aseguró que está consciente del problema, el cual consideró como grave e indicó que fortalecerán otras medidas. “Nosotros no vamos a aumentar impuestos, eso está descartado, pero sí tenemos que atender el problema de la obesidad, que es grave”, reconoció AMLO. El Presidente destacó que entre las medidas contra la obesidad destaca la reciente ley de etiquetado de alimentos, aprobada por los diputados, en el que se brindará mayor información nutrimental a los consumidores. “Ya hay una ley aprobada por unanimidad por todos los partidos. Ahora corresponde al ejecutivo definir la normatividad y se está invitando a participar en foros de consulta a todos, queremos que participen los ciudadanos, las asociaciones en defensa de los consumidores, las asociaciones que están en contra de productos no nutritivos y que producen obesidad”, aseguró López Obrador. También indicó que a la par de la campaña contra las adicciones, el gobierno de México empleará otra de orientación nutricional para transmitir información para consumir alimentos que no sean dañinos para la salud, con el objetivo de “que no haya exceso en consumo de grasas, azúcar y de otras sustancias o elementos que afecten, buscar que haya una alimentación adecuada con alimentos sanos”.

