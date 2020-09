politica 29 de Septiembre del 2020 Dante Delgado: MC no irá en coalición en Nuevo León Dante Delgado, dejó entrever que Samuel García o Luis Donaldo Colosio podría ser el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León. Por

Movimiento Ciudadano no irá en alianza para las elecciones del 2021, aseguró Dante Delgado, presidente del Consejo General de este partido. "Movimiento Ciudadano participará solo en las elecciones del próximo año, no podemos pedirle a la gente que distinga entre fuerzas políticas si se conforman muéganos o suma de membretes a los que la opinión pública ya les ha puesto un alto”, expresó. De visita en Monterrey para presenciar el Segundo Informe de Actividades del Senador Samuel García, Delgado explicó que MC no puede tener una alianza con otros partidos políticos que, a juzgar por los resultados de los comicios pasados, han sido desacreditados por el electorado. “Creemos en una nueva generación de actores políticos para Nuevo León, para nosotros es muy grato que tengamos a la generación de actores políticos más jóvenes del país y que precisamente se signifiquen”. Delgado, afirmó que como prospecto para candidato a la gubernatura de Nuevo León se encuentra Samuel García, pero explicó que en su partido también existen políticos como el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas y la Senadora Indira Kempis, quienes también tienen la suficiente experiencia y el perfil adecuado para contender en las próximas elecciones. “Nosotros tenemos claridad, se está realizando un trabajo excepcional, quien ha manifestado su interés abiertamente para participar como candidato es nuestro amigo Samuel García. Tiene el respaldo Samuel García, tiene el respaldo nuestro amigo Luis Donaldo Colosio e Indira kempis, pero Samuel es quién ha puesto la mano por delante”, aseguró. Delgado, que coordina la bancada de MC en el Senado de la República, explicó que la intención de Movimiento Ciudadano es presentar para el 2021 actores políticos jóvenes que trabajen en favor de Nuevo León.

