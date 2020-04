politica 22 de Abril del 2020 El contrato que obtuvo Seguros Azteca en la SEP no es lo que parece El gobierno federal ha sido fuertemente cuestionado por sus prácticas de adquisiciones públicas. No obstante, en el caso del contrato de 969 millones de pesos que obtuvo Seguros Azteca Daños para asegurar 200 mil bienes inmuebles de la SEP, la información estaba incompleta. Por

El 30 de marzo, Seguros Azteca Daños ganó una licitación de 969 millones de pesos para asegurar 200 mil bienes inmuebles de la Secretaría de Educación Pública. El proceso fue criticado como un presunto conflicto de interés, dado que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, fue director de Fundación Azteca durante 17 años. Sin embargo, la discusión pública del caso no tomó en cuenta información clave para entender la licitación. 1. La licitación depende de la SHCP, no de la SEP El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que ésta es una atribución de la Secretaría de Hacienda. El despacho a cargo de Arturo Herrera conduce la política general de adquisiciones, arrendamiento y servicios de la SEP. Además, la SHCP tiene la facultad de designar y remover al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de la Administración Pública Federal. Todo el proceso de la licitación a Seguros Azteca Daños fue responsabilidad de Hacienda, no de la oficina de Esteban Moctezuma. 2. Seguros Azteca Daños presentó la mejor oferta en la licitación La propuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego fue mucho más barata que la de sus rivales. La cotización de Seguros Azteca Daños fue menor en 150 millones de pesos menos que la oferta de Seguros Afirme, de Julio villarreal, y en 394 millones de pesos que la propuesta de Banorte, de Carlos Hank. 3. Se mejoraron los términos de la licitación del sexenio de Enrique Peña Nieto La última vez que se licitó un seguro para los bienes inmuebles de la SEP fue en el 2017. El monto de ese contrato fue superior en 300 millones de pesos al acuerdo actual con Seguros Azteca Daños. Además, se eliminó la cláusula que permitía al asegurador ser el dictaminador y reparador de los daños. El gobierno federal ha sido fuertemente cuestionado por sus prácticas de adquisiciones públicas. No obstante, en el caso del contrato de 969 millones de pesos que obtuvo Seguros Azteca Daños para asegurar 200 mil bienes inmuebles de la SEP, la información estaba incompleta.

