politica 20 de Julio del 2020 El conflicto de interés de Jiménez Espriú La gestión de Jiménez Espriú se caracterizó por el bajo perfil del secretario. Sin embargo, su papel en la administración de López Obrador ha quedado en entredicho por un potencial conflicto de interés que toma fuerza en un momento en que Emilio Lozoya se dispone a colaborar con la Fiscalía General de la República para esclarecer el caso Odebrecht. Por

En el gabinete de Andrés Manuel López Obrador circula la versión de que la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Relaciones Exteriores es inminente. Su salida ocurriría en el contexto de la decisión del presidente de regresarle el control de los puertos a las Fuerzas Armadas. La gestión de Jiménez Espriú se caracterizó por el bajo perfil del secretario. Sin embargo, su papel en la administración de López Obrador ha quedado en entredicho por un potencial conflicto de interés que toma fuerza en un momento en que Emilio Lozoya se dispone a colaborar con la Fiscalía General de la República para esclarecer el caso Odebrecht: la esposa del todavía secretario de Comunicaciones y Transportes es dueña del 5.92 por ciento de Grupo IDESA, un contratista de Pemex involucrado en el polémico proyecto de Etileno XXI, desarrollado por Odebrecht. Su relación con la constructora brasileña se remonta al sexenio de Felipe Calderón, cuando se aprobó el controversial proyecto Etileno XXI, un complejo petroquímico de 4,720 millones de dólares.- Grupo IDESA se convirtió en el socio mexicano de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht que obtuvo la adjudicación de este complejo. El proyecto estuvo plagado de irregularidades. Según la Auditoría Superior de la Federación, Pemex perdió 2 mil millones de pesos en los primeros diez meses de operación de Etileno XXI. El gobierno mexicano firmó un convenio con condiciones completamente desventajosas: Pemex se comprometió a venderle una cantidad fija de metano a Braskem-IDESA a precios inferiores a los del mercado. Pemex, claramente, no tenía la capacidad para producir la cantidad de metano que exigía la filial de Odebrecht. Y en vez de rescindir el contrato, le compraba el insumo a los árabes para revenderlo más barato a Braskem-IDESA. Es decir, era un esquema fraudulento. ¿Y quién fue el Presidente del Consejo de Administración de Pemex que firmó ese negocio? Correcto, el entonces Secretario de Energía, José Antonio Meade. Eso sucedió en abril del 2011. Seis meses después, Marcelo Odebrecht estaría presidiendo una reunión del consejo de administración de su empresa en Los Pinos. Carlos Fadigas quién entonces era director de Braskem y ahora está bajo proceso en Brasil, se sentó a lado de Felipe Calderón, con quién se había reunido en enero de ese año en Suiza. Fadigas fue el sucesor de Roberto Priso en Braskem, quién, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cabildeó una reunión entre Calderón y el Presidente de Brasil, Lula Da Silva. Prisco también está bajo proceso por el caso Lavo Jato. Por si fuera poco, el proyecto de Etileno XXI fue financiado con 280 millones de dólares de Nacional Financiera y 120 millones más de Bancomext. Durante todo este proceso de negociación entre Odebrecht y el Estado mexicano, Javier Jiménez Espriú fue parte del Consejo de Administración de Grupo IDESA. La participación de esta empresa en un complejo de la magnitud de Etileno XXI a no podría entenderse sin saber quiénes son los integrantes de la compañía, los miembros de la élite empresarial mexicana que tuvieron un acceso privilegiado a la toma de decisiones del gobierno de Felipe Calderón. Lo que hoy es Grupo IDESA fue fundado por Pascual Gutiérrez Roldán, quién fue director de Pemex con Adolfo López Mateos. Él era el padre de la esposa de Jiménez Espriú. En palabras del CEO, Guillermo Gutiérrez Saldívar, Grupo IDESA es una “compañía formada por un grupo de amigos.” Pero no cualquier grupo de amigos. El Consejo de Administración es un fiel reflejo de la élite político-empresarial mexicana. Están Antonio Gómez García y José Kuri Harfush, miembros del Grupo Económico de Carlos Slim Helú. Está Pablo Escudero Hinojosa, consuegro de Manlio Fabio Beltrones y padre de Pablo Escudero Morales, un ex Presidente del Senado asociado al Partido Verde. Participa también Iván del Mazo Múzquiz, de la dinastía política de los Del Mazo; así como Germán Baz, nieto de un general revolucionario que fue gobernador del Estado de México. Y está la familia Álvarez Muprhy, los dueños de Perforadora Central, otro de los grandes contratistas de Pemex. Javier Jiménez Espriú renunció al Consejo de Administración de Grupo IDESA en abril del 2018. Sin embargo, su relación con esta empresa lo pone en entredicho: ¿Fue un embajador de Andrés Manuel López Obrador frente a estos intereses especiales o viceversa?

