Comando armado asesina a ex funcionario de la SHCP

Un comando armado asesinó a Alfonso Isaac Gamboa, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda e involucrado en una trama de desvío de recursos públicos a campañas del PRI. Gamboa fue ultimado a balazos en Temixco, Morelos, por cuatro hombres armados que usaban un pasamontañas, de acuerdo con fuentes extraoficiales retomadas por la prensa local.El ex funcionario se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y era sujeto de interés de la “Operación Zafiro”, que investiga el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua a campañas políticas. De acuerdo con las indagatorias de la operación, la Secretaría de Hacienda, durante el periodo anterior, transfirió fondos de más de 15 millones de dólares destinados a programas educativos, los cuales fueron desviados a empresas fantasmas, quienes las utilizaban para campañas electorales. El ataque ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cerca de la autopista del Sol, en el que también murieron cuatro personas más, además del ex funcionario.