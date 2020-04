politica 23 de Abril del 2020 CCE plantea un acuerdo nacional para enfrentar la crisis El máximo órgano de representación empresarial organizará once mesas de trabajo para diseñar, de manera paralela al gobierno, un programa de políticas públicas y privadas para mitigar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del Covid-19. Por

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está realizando un esfuerzo paralelo al gobierno para diseñar un programa privado que responda a la crisis sanitaria y a la recesión derivada de la pandemia del Covid-19. El máximo órgano de representación empresarial está convocando a un acuerdo nacional para que todos lo sectores de la sociedad colaboren en la construcción de las políticas públicas y privadas para mitigar las consecuencias negativas de las medidas de distanciamiento social. Carlos Salazar, presidente del CCE, insistió en el mensaje de que la prioridad de este esfuerzo será atender a la población más vulnerable. Asimismo, planteó que es indispensable que la crisis de liquidez no se convierta en una de solvencia. Por otro lado, Salazar sugirió que no es momento de la división, de hacer política, sino de enfrentar al enemigo común de los mexicanos: el Covid-19. “Este no es momento de divisiones. Todos debemos actuar responsablemente, dejando atrás las diferencias lógicas de una sociedad plural que, por definición, puede tener diferentes visiones de futuro”, dijo. El CCE ha organizado once mesas de trabajo virtual para enfocar el análisis y las propuestas que, se pretende, serán recomendadas a la autoridad para contribuir a enfrentar la peor pandemia global en una generación. Este ejercicio tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de abril. Carlos Salazar coordinará la mesa de atención inmediata a la crisis en materia de política económica. Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dirigirá la mesa enfocada al apoyo del sector privado al sistema de salud. Bosco de la Vega, presidente de la Consejo Nacional Agropecuario, coordinará la mesa de atención a la cadena agropecuario y de alimentación. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, moderará la discusión relativa al sistema financiero. También participarán en temas de políticas económica Enoch Castellanos, presidente de Canacintra; Gustavo de Hoyos, presidente de COPARMEX; Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD; José Manuel López, presidente de Concanaco; Francisco Cervantes; presidente de Concamin; y Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

