19 de Marzo del 2020 Cámara de Diputados aprueba juicio político contra Rosario Robles El dictamen fue aprobado con 271 votos a favor, en su mayoría de diputados de Morena, PT, PES y Movimiento Ciudadano.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló el juicio político contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre de 2018”. El dictamen fue aprobado con 271 votos a favor, en su mayoría de diputados de Morena, PT, PES y Movimiento Ciudadano. La Cámara de Diputados actuará como órgano de acusación y el Senado deberá deliberar sobre la resolución del juicio político, que podría derivar en la inhabilitación por 20 años de Rosario Robles como servidora pública. Fuentes del Congreso con conocimiento del asunto aseguran que la acusación está motivada por el caso conocido como “La Estafa Maestra”. La ex titular de la SEDATU publicó este mensaje en Twitter: “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna "fuerza moral" puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”. De manera paralela, Robles enfrenta un juicio por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. Se trata de uno de los casos de más alto perfil de la Fiscalía General de la República.

