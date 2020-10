politica 15 de Octubre del 2020 Bronco pide unidad al Congreso Jaime Rodríguez destacó las acciones que se han realizado para tratar la pandemia de Covid- 19 y el manejo de las finanzas estatales. Por

El quinto informe de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón se realizó bajo una atmósfera conciliadora y sin críticas, en donde el mandatario pidió a los diputados locales trabajar en unidad y austeridad de cara al próximo proceso electoral. Al presentar el recuento de sus acciones, el gobernador aseguró que dejó a un lado la soberbia política y su actitud de confrontación. A los legisladores los invitó a elaborar un proyecto de presupuesto 2021 con austeridad y restricciones para los partidos políticos y los órganos electorales, con la intención de destinar la mayor cantidad de recursos para los sectores de salud, educación y seguridad. “No consideren dar el aumento que pidió la CEE, más bien les pediríamos (que) se reduzca el 20 por ciento, no de lo que va a solicitar, sino de lo que tiene actualmente, que es parte de lo que tenemos que ver con todos y no se trata de una confrontación, lo mismo le estaba platicando al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el informe”, expresó. Al presentar una réplica a la información que dio el mandatario estatal respecto a su quinto año de trabajo, los legisladores se mostraron bastante conciliadores y poco críticos, pues sólo reclamaron las pocas acciones en contra de la violencia y los altos niveles de contaminación que imperan en la zona metropolitana de Nuevo León. En este sentido, la legisladora independiente, Claudia Tapia, reclamó que el actual gobierno insiste en concluir las obras de reconstrucción del parque libertad en el extinto penal del Topo Chico. “La respuesta que recibimos, al menos en lo que se refiere al tema penitenciario, es insistir en seguir construyendo el Parque Libertad, en los terrenos de lo que fue el Penal del Topo Chico. Pomposo y propagandístico nombre, en un lugar de tan triste memoria” indicó. En respuesta, Rodríguez Calderón criticó a los diputados que están en busca de un nuevo puesto de elección popular . “Todo se vuelve karma, lo vuelvo a decir, fui cuestionado el año anterior porque me atreví a ser candidato a presidente de este país, yo dije que no lo iba a hacer y lo hice, pedí disculpas al pueblo de Nuevo León, hoy lo vuelvo a hacer, estoy recuperando el tiempo, estoy trabajando de manera intensa, este quinto año ha sido un año que, a pesar de la pandemia, hemos cumplido varios compromisos que hice yo en campaña”. Con esta rendición de cuentas Jaime Rodríguez inicia el que será su último año de gobierno, en donde se comprometió a seguir trabajando por la captación de mayores recursos para el estado, mejorar la seguridad y seguir combatiendo la pandemia por Covid-19.

