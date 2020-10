politica 19 de Octubre del 2020 Bolivia regresa al socialismo Con el triunfo de Arce, Bolivia regresa una vez más al socialismo, corriente política que perdió el poder tras la renuncia del ex presidente Evo Morales. Por

Con poco más del 52 por ciento de los votos, el ex ministro Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), se convirtió en el virtual presidente de Bolivia. El candidato del partido del ex mandatario Evo Morales obtuvo una gran ventaja en las urnas contra sus rivales Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, de Creemos, quienes obtuvieron 31.5 y 14.1 por ciento de los votos, respectivamente. Con el triunfo de Arce, Bolivia regresa una vez más al socialismo, corriente política que perdió el poder tras la renuncia del ex presidente Evo Morales, después de estar al frente del país por más de 13 años y ante acusaciones de irregularidades en las elecciones de 2019, con las que buscaba extender su mandato hasta el 2025. El triunfo de Luis Arce es de gran relevancia para México porque es el ejemplo latinoamericano más cercano a la estructura política del partido en el poder. Respecto a las votaciones, Arce aseguró que trabajará para en favor de todos los bolivianos y recuperar la estabilidad del país. "Hemos recuperado la democracia y, sobre todo, los bolivianos hemos recuperado la esperanza, vamos a trabajar para todos los bolivianos, vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a construir la unidad de nuestro país" dijo Arce. Al respecto, el candidato centrista Carlos Mesa reconoció el triunfo de su rival izquierdista Luis Arce en las elecciones del domingo. "El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro, nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección", indicó Mesa. Luis Arce fue ministro de Economía durante 12 años en el Gobierno de Evo Morales. Durante su gestión fue considerado como el padre del llamado milagro económico boliviano. Según las leyes de Bolivia, para ganar una elección presidencial, el candidato necesita al menos el 40 por ciento de los votos e imponerse a su opositor por al menos 10 puntos porcentuales. México felicita a Arce por su triunfo La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció y felicitó a Luis Arce por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia. "México extiende sus congratulaciones a los señores Luis Arce Catacora y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) por su triunfo en primera vuelta en una histórica jornada", resaltó la dependencia mediante un comunicado. Asimismo, se extendió la felicitación al Estado Plurinacional de Bolivia por los resultados electorales.

