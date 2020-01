¿AMLO se equivocó en desestimar la Caminata por la Paz?

Aunque Jorge Ramos, Julián LeBarón y Javier Sicilia disfrazan sus discursos en un halo “ciudadano”, lo que buscan es retornar a las estrategias fallidas del pasado enarboladas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto / Análisis de @JohnMAckerman https://t.co/rMXWe3gWnE — Proceso (@revistaproceso) January 27, 2020

José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, opina que AMLO cometió un ‘error estratégico’ al no recibir a la caminata en Palacio Nacional. En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Cossío reconoció que el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad es legítimo. Y es que al ponerse la banda presidencial López Obrador se comprometió en pacificar al país; y la caminata convocada por el activista Javier Sicilia llevó desde Cuernavaca hasta el Palacio Nacional los reclamos de las víctimas de la violencia, que no fueron recibidos por el presidente. “No los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show”, dijo López Obrador desde que enteró de la caminata. Pero sin ‘querer queriendo’ lo que sucedió fue todo un show, justo lo que AMLO quería evitar. En el Zócalo, Sicilia expresó su enojo hacia el presidente por enviar al Gabinete de Seguridad a atenderlos. También hizo una crítica a la política de seguridad del gobierno federal: “esa no es una política correcta, ni los abrazos ni los balazos, una política de estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos cuatro días hasta este Palacio”. Los organizadores de la marcha, (entre ellos Javier Sicilia) entregaron un documento a las autoridades que los recibieron. En el escrito aseguran que los mecanismos ordinarios de justicia están corrompidos, y para salir del hoyo en el que nos encontramos, proponen optar por mecanismos extraordinarios: un mecanismo internacional contra la impunidad, un mecanismo de reparaciones a las víctimas y un mecanismo de no repetición. Sin embargo otros opinan que la caminata fue una trampa política y que iba cargada con intereses ocultos para desprestigiar al gobierno de la cuarta transformación.Si la marcha por sí sola ya era un escándalo, la situación se agravó cuando los simpatizantes del presidente llegaron al Zócalo a lanzar palabras violentas a los participantes del Movimiento por la Paz. En Twitter circularon los videos, después de gritarles: “¡acarreados!, ¡acarreados!”; también corearon “¡es un honor estar con Obrador!”.En respuesta a las reacciones violentas de sus seguidores, el presidente pidió respeto y se deslindo de los insultos. Pero eso no fue suficiente para Javier Sicilia, quien dijo que se sentía ‘dolido de las majaderías de AMLO hacia las víctimas’. Todo relacionado con la negativa que les lanzó el mandatario al no recibir personalmente sus reclamos. Mientras tanto el presidente reiteró que no los recibió en Palacio Nacional porque no quería involucrarse en conflictos, pero sí giró instrucciones para que los atendieran a su llegada. Tú que dices, ¿el presidente cometió un error en no recibir a la Marcha por la Paz?