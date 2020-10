politica 16 de Octubre del 2020 AMLO reitera su confianza en las fuerzas armadas El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los titulares de Sedena y Marina son incorruptibles; aclaró que él mismo los eligió Por

Tras la detención en Estados Unidos del ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en las fuerzas armadas para preservar la seguridad del país. Inclusive, el mandatario nacional aclaró que, aunque recibió propuestas de la pasada administración para el relevo en la Sedena y la Marina, fue su entera decisión elegir como titulares a Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda, respectivamente, a quienes calificó como incorruptibles. “Le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval, me tocó elegir a los dos, hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos, investigué sobre sus antecedentes, sobre su honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles. “En el caso particular del general Luis Cresencio Sandoval González, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la secretaría de la Defensa, es decir, no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la defensa (Cienfuegos)”, puntualizó López Obrador durante la ‘mañanera’ de este viernes.

