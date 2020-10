politica 26 de Octubre del 2020 AMLO redobla discurso contra la reforma energética El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las modificaciones a la ley fueron una manipulación para beneficiar a empresas extranjeras y acabar con la CFE Por

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo su plan de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), sin nacionalizar ni expropiar los recursos naturales, como se hizo en la pasada administración con la Reforma Energética. “Tenemos que defender el interés público y siempre lo he dicho, el único negocio que nos debe de importar o los únicos negocios que deben importarnos son los negocios públicos, tenemos que defender a la CFE, tenemos que defender a Pemex, no a las empresas particulares, desde luego pueden participar las empresas particulares, pero no abusar, no monopolizar, como lo hicieron durante el periodo neoliberal”. En su conferencia ‘mañanera’, el mandatario sostuvo su discurso contra dicha reforma a la ley, al asegurar que se les dio preferencia a empresas extrajeras, lo que trajo como consecuencia que se descuidara el patrimonio federal. “Hay plantas de la Comisión Federal de Electricidad que contaminan, porque ya llevan 30, 40 o 50 años, y no las renovaron, porque el propósito era acabar con la CFE, las fueron cerrando o las fueron convirtiendo en chatarra, y las fueron subutilizando, bueno, hasta las hidroeléctricas que no contaminan fueron consideradas también como empresas no prioritarias o como plantas no prioritarias”, afirmó López Obrador. El inquilino de Palacio Nacional negó que este tipo de acciones vayan a traer como consecuencia una fuga de capital extranjero, pues aseguró ha tenido contacto con empresas deseosas de invertir, siempre y cuando lo hagan sin abusos, pues ya no habrá favoritismos ni se permitirá la corrupción. “Los inversionistas saben muy bien que tienen campo para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción, lo que sucedió los últimos años es que empresas extranjeras abusaron y saquearon al país, porque sobornaron a funcionarios del gobierno federal; entonces, eso ya no se está permitiendo ni se permitirá. “Hay reglas muy claras y constantemente me están buscando empresarios extranjeros para informarme de que van a traer más capital a México, y son bienvenidos, siempre y cuando no haya abuso, no haya saqueos… México es un país con muchas oportunidades para la inversión y no hay abusos, es decir, no se castiga a nadie por consigna, no se le da preferencia a una empresa en contra de otras, como era antes”, puntualizó.

