AMLO plantea nueva rifa; ahora sería una playa

A tan solo una semana de que se realizará la rifa del avión presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe la posibilidad de organizar un nuevo sorteo, en esta ocasión sería la Playa Espíritu, un terreno que se encuentra en los límites de Nayarit y Sinaloa. Dicho terreno fue adquirido en el año 2008 por la Secretaría de Turismo durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, por un costo de 119 millones de dólares, con la intención de construir un proyecto turístico. A más de 10 años de la adquisición dicha playa hasta el momento no se ha hecho nada con el terreno, por lo que el Gobierno Federal busca venderlo y destinar los recursos que se obtengan para la presa Santa María en Sinaloa, pero a palabras de López Obrador hasta el momento no hay quien quiera adquirirlo ya que el predio fue adquirido en sobre precio. Ante la falta de interesados en la Playa Espíritu, el mandatario no descartó la posibilidad de realizar un sorteo para rifar los 5 mil lotes que comprende el predio, por lo que cada ganador obtendría un predio. Es de recordar que el pasado 15 de septiembre el Gobierno Federal y la Lotería Nacional realizaron la rifa del avión presidencial, la cual recaudó 2 mil 342 millones 900 mil pesos, dichos sorteo estuvieron en juego siempre míos de 20 millones cada uno y lo recaudado se destinará a la compra de equipos médicos para hospitales. Playa Espíritu, un terreno que se encuentra en los límites de Nayarit y Sinaloa y fue adquirido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, por un costo de 119 millones de dólares.

