05 de Mayo del 2020 AMLO pide intervención de Washington en caso García Luna El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su petición al gobierno de Estados Unidos de investigar todos los nexos del ex secretario de Seguridad Pública con funcionarios mexicanos y estadounidenses

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó el apoyo de Estados Unidos para investigar de fondo los nexos que tuvo el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con funcionarios del vecino país y mexicanos. AMLO aseguró que corresponde a Washington indagar sobre las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien indicó para el semanario Proceso que el ex presidente Felipe Calderón tenía conocimiento sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico. López Obrador también sugirió investigar a ex agentes de la CIA y FBI, quienes se presumen llegaron a trabajar en 2018 para la firma de seguridad que encabezaba García Luna con sede en Florida. “Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, ya que empezó la investigación, debe de ir a fondo e investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI; a todos los que intervinieron en este periodo, porque sin duda hubo cooperación, trabajaron juntos”, expresó el mandatario mexicano.

