politica 17 de Abril del 2020 AMLO niega que exista un cerco judicial contra Enrique Peña Nieto El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la solicitud que hizo la Secretaría de la Función Pública a 50 bancos para pedir información financiera sobre las operaciones del ex presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano Por

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno investigue o que exista un cerco judicial contra Enrique Peña Nieto, tras la información difundida en distintos medios este jueves. “No hay ninguna investigación abierta del ejecutivo contra el expresidente Peña Nieto. Puede haber denuncias en la Fiscalía General de la República de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, aseguró AMLO en la conferencia de prensa de este viernes. Con ello, el mandatario desestimó la solicitud que hizo la Secretaría de la Función Público a 50 bancos para pedir información financiera sobre las operaciones del ex presidente Peña Nieto y su círculo cercano. López Obrador hizo hincapié en que su administración sólo juzgará a ex presidentes si la población se lo pide mediante un proceso de consulta. “Tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta, para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes”, aclaró AMLO.

× Galeria Previous Next