03 de Diciembre del 2019 AMLO justifica bajo crecimiento con "una mejor distribución de la riqueza" El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en su informe del primer año de gobierno el histórico aumento al salario mínimo y la ejecución de programas sociales de transferencias monetarias directas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que si bien el crecimiento económico del país no ha sido lo que se esperaba en 2019, existe una mejor distribución de la riqueza. El ejecutivo federal declaró lo anterior debido a que en diciembre 2018, cuando asumió al cargo, prometió acelerar el crecimiento local a un 4% anual; sin embargo, la economía se estancó y entró en una leve recesión durante la primera mitad del año. “Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos. Existe una mejor distribución de la riqueza, el presupuesto público no se queda en pocas manos, sino llega más a la mayoría de la gente”, expresó. AMLO destacó que en su primer año de gobierno se logró contener la inflación, se aumentó el salario mínimo y se mantiene el pago de la deuda externa.

