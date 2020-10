politica 02 de Octubre del 2020 AMLO: “Es muy extraño” el momento de la caravana migratoria Este jueves, cerca de 3 mil migrantes lograron burlar el cerco policial y militar en la frontera entre Honduras y Guatemala, lo que supone una nueva crisis migratoria. Por

Sin tener elementos, pero sí los indicios para afirmarlo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que la caravana de migrantes instalada en Guatemala no es más que un ‘montaje’ en tiempos de pandemia… y de elecciones en Estados Unidos. Este jueves, cerca de 3 mil migrantes lograron burlar el cerco policial y militar en la frontera entre Honduras y Guatemala, lo que supone una nueva crisis migratoria que podría empeorar si se diera un brote más por coronavirus, situación que está siendo vigilada por el gobierno federal, aunque bajo la óptica de que se trata de un movimiento ‘armado’, casualmente, en medio del proceso electoral estadounidense. “Lo estamos analizando… hablando con franqueza, nos parece muy raro, es muy extraño, el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos, es mucha casualidad y cómo es que en Honduras, que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo, que ya entró a Guatemala, que fue convocado en redes sociales. “Tenemos que ver cómo evadimos la provocación, si es que está ‘montado’ este asunto con ese propósito… no tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quien, pero no nos estamos chupando el dedo”, expresó el ejecutivo nacional en La Mañanera. De acuerdo con reportes de El Universal, las autoridades migratorias del vecino país devolvieron al menos a 110 hondureños y se propone deportar a la mayoría ante el estricto control de evitar más estragos del Covid-19.

× Galeria Previous Next