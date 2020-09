politica 15 de Septiembre del 2020 AMLO envió propuesta al Senado de consulta de juicio a ex presidentes Según el Artículo 35 de la Constitución Política del país, las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República. Por

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un escrito al Senado de la República para solicitar una consulta para someter a juicio a los últimos cinco ex presidentes del país. El mandatario dio a conocer las preguntas que se le hagan a la ciudadanía en dicha consulta popular la cual se podría realizar el próximo 6 de julio del 2021 durante la jornada electoral. El cuestionamiento que se le para a los ciudadanos es el siguiente: "¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanción en la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Para poder sustentar este documento López Obrador expuso que entre el 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre del 2018, periodo en el que gobernaron los ex presidentes, el país vivió un período caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, además existieron quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia en el país. Proceso de consulta ciudadana Según el Artículo 35 de la Constitución Política del país, las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República. Es por ello que después que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviar a dicho documento a la Cámara de Senadores, ahora será tarea del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, enviar el documento junto con la propuesta de pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este organismo lo analice y resuelva la constitucionalidad del cuestionamiento, para este proceso tendrá 20 días naturales.

× Galeria Previous Next