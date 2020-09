AMLO da nombres de “los dueños del agua” de Chihuahua

Ya va más de una vez que el presidente señala que el conflicto por el agua en Chihuahua tiene un interés político detrás. En la conferencia matutina a esos señalamientos les puso nombre y apellido y los presentó como miembros de una red que nombró “Los dueños del agua”. Primero, los del PRI. En la lista está César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, Jaime Rámírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; Fernando Baeza Meléndez, ex gobernador de Chihuahua; José Reyes Baeza Terrazas, ex gobernador de Chihuahua; Héctor Baeza Terrazas, ex presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento durante el gobierno de César Duarte. Luego, los del PAN. Álvaro Madero Muñoz y Jesús Valenciano García, diputado local del PAN. También mencionó a Ismael Pérez Pavia, alcalde de Meoqui; Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo; Eliseo Compeán Fernández, alcalde de Delicias; Jorge Aldana Aguilar, nogalero; Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN. Velia Aguilar Armendáriz, hija de ex diputada federal del PAN; Agustín Jaime Ramírez Licón, militante activo del PAN; y Salvador Alcantar Ortega, líder del Movimiento de Productores y Agricultores del Estado. También mencionó a José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales. Estas son las imágenes que expuso en la mañanera.Como prueba el presidente mostró un video donde Valenciano García, diputado local por el PAN, tomó parte en la protesta y fue a una presa de Chihuahua a exigir la salida de la Guardia Nacional. “Venimos a notificarles del acuerdo de hoy y, en caso de que no acepten retirarse, entonces sí, que se atengan a las consecuencias. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar y ya se les demostró en la presa La Boquilla”, dice el diputado García en el video que AMLO tachó de ilegal. Además el presidente también argumentó que cuando los manifestantes eran los gobernantes, ellos entregaron el agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos. “Ahora aparecen como paladines de la soberanía, y no hubo nunca ningún problema, por eso considero que es un asunto político”, comentó.