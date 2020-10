politica 22 de Octubre del 2020 AMLO anuncia acuerdo con Estados Unidos para cumplir tratado de agua El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la firma del Acta 325, que garantiza el agua para uso público urbano en la frontera, y en caso de una sequía severa, se podrá disponer desde tierras estadounidenses Por

Al fin se calmaron las aguas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo acuerdo por el tratado de aguas con la firma del Acta 325. El mandatario agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo, por su “comprensión” ante la negativa del gobierno de Chihuahua de incumplir con su aportación, la cual se tuvo que cubrir con agua para consumo humano. “Tuvimos algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo; sin embargo, ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable del gobierno de Chihuahua y otros actores, y se tuvo que recurrir para cumplir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano”, expresó López Obrador en su ‘mañanera’. El nuevo acuerdo comprende que, en caso de que nuestro país tenga la necesidad de agua de consumo humano, el gobierno estadounidense se compromete a proporcionarla a los estados fronterizos, asimismo si se llegase a presentar una sequía severa. Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que sostuvo varias reuniones con Javier Corral, gobernador de Chihuahua para cumplir en tiempo y forma el convenio, inclusive firmaron un documento para hacerlo oficial, el primero de agosto, pero éste faltó a su palabra. “El gobernador me dijo ‘sí, está bien, me parece bien el programa’, entonces le dije ‘las palabras se las lleva el viento, pongámosle una rúbrica’, así se hizo y ¿qué pasó?, dos semanas después, como si no hubiera nada”, refirió en su comparecencia. Al final, el Ejecutivo federal aplaudió el cumplimiento del tratado de aguas, que data desde 1944, con lo que se evitaron sanciones de tipo arancelarias con Estados Unidos y se llegó “a un acuerdo, a un buen entendimiento” entre ambos gobiernos.

× Galeria Previous Next