politica 29 de Mayo del 2020 Alonso Ancira se acerca a la extradición La Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de Alonso Ancira, acusado por la FGR de lavado de dinero, para evitar se extraditado a México. Se espera que el presidente de AHMSA presente una última apelación judicial.

La Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA, para evitar ser extraditado a México. La Fiscalía General de la República lo acusa de lavado de dinero vinculado a la operación de venta de Agro Nitrogenados a Pemex. Una fuente de la judicatura española dijo al diario La Jornada que la defensa de Ancira apelará su extradición en una última instancia judicial. El presidente de AHMSA dijo en marzo que no podía ser enviado a México porque “es un país que no tiene leyes” e insistió que su detención es parte de una “persecución política”· Fuentes cercanas a la Unidad de Inteligencia Financiera explican que Ancira podría ser un testigo clave para que la Fiscalía General de la República entienda el papel que ha jugado AHMSA como un vehículo de financiamiento paralelo a campañas políticas del PRI. El caso de Ancira complementa la acusación del despacho del fiscal Alejandro Gertz Manera en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. El 6 de mayo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo al periódico El País que la ley mexicana contempla una figura de cooperación a la que Lozoya podría acogerse para proveer información relevante sobre presuntos delitos de sus superiores jerárquicos. Nieto se refirió explícitamente al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. Al igual que Ancira, Lozoya fue detenido en España, donde espera en prisión la resolución de su juicio de extradición. Tanto el caso de Lozoya como el de Ancira es presidido por Santiago Pedraz, un afamado juez español, considerado cercano al abogado español Baltasar Garzón, quién ha ofrecido asesoría extraoficial al ex director de Pemex y al presidente de AHMSA, de acuerdo a versiones de la prensa mexicana y española.

