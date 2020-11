politica 06 de Noviembre del 2020 Alonso Ancira confirma que AHMSA negocia venta a Villacero Desde Palma de Mallorca, España, el empresario reveló que a mediados de mes se concretaría la operación con la empresa de Julio Villarreal por 200 millones de dólares Por

El presidente del consejo de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira reveló que este mes podría alcanzar un acuerdo con Villacero, propiedad de Julio Villarreal, para otorgarle el control total de la siderúrgica, que consistiría en un pago de 200 millones de dólares (mdd) y el desistimiento de una demanda penal. En entrevista para el sitio web Latinus -realizada a finales de octubre- el empresario refirió que dicha cantidad es la que considera el presidente Andrés Manuel López Obrador se pagó de más por la compra de la planta Agronitrogenados, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Ahí vamos avanzando, yo creo que debemos de tener algo para mediados del mes que entra (noviembre), sin falta, que asuma el control de Altos Hornos de México y ya es un chisme (devolver o no los 200 mdd). “Porque yo sí le dije (a Julio Villarreal), te doy el control, pero me mandas los desistimientos de la demanda penal (de parte del gobierno federal), él no tiene facultad de dar desistimientos, pero que los consiga”, aseguró Ancira desde Palma de Mallorca, España, donde reside desde hace más de un año, bajo libertad condicional y en proceso de ser extraditado. Inclusive, el llamado ‘Rey del acero’ afirmó que debido a que el valor de AHMSA se ha depreciado entre 800 y 900 mdd a causa del proceso que se le sigue -por presuntos sobornos a Pemex, lo cual niega categóricamente-, es que se encuentra negociando la venta de la compañía. “Que Julio Villarreal se los pague, yo no quiero reconocer algo que no hice, estoy negociando con él, espero que el señor vaya y se arregle con él (AMLO). “Podríamos hablar de una devolución de lana, hacemos un programa de donativos para saber qué va a hacer con los 200 mdd… yo soy un hombre de negocios, yo negocio todo, menos mi hija”, añadió en la charla con el periodista Carlos Loret de Mola. Entre otros temas, Alonso Ancira se declaró perseguido político del gobierno federal, afirmó haber aportado “un par de millones de dólares” para propaganda en la campaña de Peña Nieto, a quien le mandó un mensaje tras las recientes acusaciones contra Luis Videgaray (de la que recién se desistió la Fiscalía) y Emilio Zebadúa, quien ha pedido ser testigo protegido. “Que corra, que se busque Timbuctú”, respondió, al tiempo de asegurar que su “mayor error” fue no haber apoyado a López Obrador. Ancira aparece como coacusado de Emilio Lozoya en la compra-venta de la planta propiedad del primero, por la que Pemex habría desembolsado cerca de 500 mdd, una cifra 90 por ciento mayor al costo real (50 mdd); presuntamente, habría sobornado al ex director de la petrolera con 3.5 mdd. Es por ello que Ancira Elizondo está sujeto a un juicio de extradición en España (tras ser detenido por la Interpol el 28 de mayo de 2019, en Palma de Mallorca), el cual sigue su curso sin cambios.

