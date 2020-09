politica 24 de Septiembre del 2020 Alianza Federalista exige a gobierno de AMLO “entrar en razón” Los mandatarios advirtieron una disminución en el gasto federal del 5.5 por ciento que representa 108 mil 521 millones de pesos menos para estados y municipios. Por

Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista acusaron al Gobierno Federal de promover un discurso perverso, tomar revancha y maltratar a los estados y municipios con pocas asignaciones presupuestales para el próximo año. Los mandatarios aseguraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusa de solicitar recursos sin hacer esfuerzos para recaudarlos en sus propios estados. " Los gobernadores de la alianza están comprometidos con la autoridad, es una falacia y un discurso perverso decir que los estados malgastamos los recursos", aseguró Silvano Aureoles, mandatario de Michoacán. En tanto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que es lamentable que el Gobierno Federal no atienda los problemas que son su responsabilidad en los estados del país. " Hay señales claras de una búsqueda de asfixiar, de ahorcar financieramente a los estados y a los municipios, hay que decirlo con toda claridad, y eso no se puede, porque el dinero que la Federación no regresa es solo una parte de lo que se trae el Gobierno central", expresó el mandatario neoleonés. Al respecto, el presidente López Obrador, aseguró en su tradicional rueda de prensa matutina que el Gobierno Federal no le debe nada a ninguno de los gobernadores de la Alianza Federalista. "No hemos dejado de entregar las participaciones federales con los gobiernos, estamos al día, no le debemos nada, nada absolutamente", declaró el jefe del Ejecutivo. El pasado miércoles, los gobernadores solicitaron dialogar con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Alberto Herrera, para tratar la necesidad que tienen los estados para que le sean incrementados los recursos del próximo año, ya que advirtieron una disminución en el gasto federal del 5.5 por ciento, que representa 108 mil 521 millones de pesos menos en transferencias a los estados y municipios. López Obrador manifestó que la instrucción que se le dio al secretario es que, sin distinción, se entregue en tiempo y forma el presupuesto correspondiente a los estados, conforme lo marca la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, aseguró que corresponde a otro asunto si estos recursos no les alcanzan a los gobernadores. "Si esto se quiere utilizar con propósitos políticos-electorales, es otro asunto, también están en su derecho de hacerlo, es legítimo, pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al Gobierno Federal o al presidente, yo voy a estar informando", dijo. La Alianza Federalista está conformada por los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango.

