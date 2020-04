Ahued sale del SAT, ¿por Covid-19?

El 23 de abril Ricardo Ahued renunció como Administrador de las Aduanas del SAT, pero días antes, el 15 de abril, la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, lo relevó de sus funciones por presentar síntomas de Covid-19. Antes de su salida, se había ventilado que entre Ahued y Buenrostro había ciertos desencuentros, pero además el Presidente señaló que las Aduanas son una asignatura pendiente que su administración no ha podido limpiar. Pero lanzamos la pregunta, ¿la salida de Ahued sí es por el virus, o será solo el pretexto? En la carta a la que Código Magenta tuvo acceso, se especifica que Ricardo Ahued padece síntomas respiratorios que podrían ser por Covid-19. “A efecto de preservar su salud y la del personal a cargo, deberá cumplir resguardo domiciliario corresponsable hasta el 30 de abril del 2020”, dice el oficio. La firma la Jefa del SAT.Pero en conferencia de prensa el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, soltó otra pieza del rompecabezas, dijo que buscan un cambio en el manejo de las Aduanas porque “viene una limpia porque es un monstruo de 100 cabezas". Y Aunque AMLO defendió la integridad de Ahued, señaló que las Aduanas son la asignatura pendiente que no han podido limpiar. Pero además, algo similar sucedió en 2019. La ex Jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, tuvo un desencuentro con el ex Administrador de las Aduanas, Ricardo Peralta. ¿Cuál fue el conflicto? Intentar hacerse del control absoluto de la política aduanera. En esta nota te lo contamos de nuevo. Finalmente Ricardo Peralta salió del puesto, y lo suplió Ricardo Ahued. Después de que Margarita Ríos Farjat dejó la Jefatura del SAT para irse a la Suprema Corte de Justicia, la batuta pasó a Raquel Buenrostro. Con la nueva dirigencia, los desencuentros entre Raquel Buenrostro y Ricardo Ahued salieron a relucir en la prensa. Eso lo documentó el periodista Mario Maldonado en El Universal. Y lo que pasó después con Ahued, ya lo sabemos. ¿Será que la historia se repite? Lo que sí es un hecho, es que con la salida de Ricardo Ahued de Aduanas, Buenrostro consolida su autoridad en el SAT y se convierte en una de las figuras más importantes de la 4T. Entonces, volvemos a lanzar la pregunta, ¿la salida de Ahued sí es por el virus, o será solo el pretexto?