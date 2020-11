politica 20 de Noviembre del 2020 ¿Ahora qué dijo Emilio Zebadúa? El ex oficial Mayor de Sedesol y Sedatu declaró que parte del dinero extraído de la ‘Estafa Maestra’ se usó para financiar la promoción de Osorio Chong con miras a la elección de 2018 Por

Cerca de 702 millones de pesos, desviados a través de la llamada ‘Estafa Maestra’, habrían sido utilizados para financiar la promoción del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong rumbo a la elección de 2018, reveló Emilio Zebadúa a la Fiscalía General de la República en calidad de testigo protegido. De acuerdo con Reforma, el ex oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró que el dinero fue resultado de los contratos realizados con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la televisora de Hermosillo, entre otras instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo. Además, en su declaración ministerial hecha el pasado 19 de octubre, el ex funcionario detalló que dichos recursos también se inyectaron a la campaña por la gubernatura del Estado de México, que ganó Alfredo del Mazo en 2017, y para promocionar la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto y su ex jefa Rosario Robles, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla por presunto ejercicio indebido de sus funciones. “La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaría para dos fines políticos particulares: campaña de promoción de la figura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial en 2018; y para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017”, confesó Zebadúa, según Reforma. Zebadúa González dijo que al menos seis veces se recibieron y resguardaron “fuertes cantidades de dinero en efectivo” en las oficinas de Robles (a finales de 2016 y mediados de 2017), que poco después fueron enviadas a distintos puntos del Estado de México con el objetivo de efectuar “la compra de votos” durante la citada campaña electoral. Afirmó que fue él mismo quien hizo entrega de los recursos a empresas subcontratadas por el publicista Juan Carlos Limón, director de consultoría y estrategia política de ByPower, firma que presuntamente se hizo cargo de las tres campañas (de Peña Nieto, Robles y del Mazo). Como se recordará, Emilio Zebadúa se acogió al criterio de oportunidad con la finalidad de colaborar con la Fiscalía y delatar a altos funcionarios ligados a la ‘Estafa Maestra’ a cambio de obtener inmunidad legal, luego de haber agotado un sinnúmero de amparos que consiguió durante más de un año.

