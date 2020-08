politica 26 de Agosto del 2020 ¿AHMSA devolverá al gobierno 200 mdd? AHMSA devolverá al gobierno 200 mdd por una transacción fraudulenta, aseguró el presidente, pero la empresa dijo que no hicieron ningún compromiso de pago. Por

AHMSA regresará al gobierno 200 millones de dólares, “y nosotros claro que aceptamos como reparación del daño” dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en Coahuila. El presidente recordó que en el pasado AHMSA vendió a sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra al gobierno. Se pagaron 275 millones de dólares, cuando a lo mucho valía 50 millones de dólares. Por eso, AMLO celebró que uno de los nuevos accionistas de Altos Hornos de México le mandó a decir que están en la mejor disposición de colaborar con la devolución del dinero. Pero por otro lado, después de lo dicho por el presidente, Altos Hornos de México envió un comunicado donde afirmó que no hay accionistas nuevos y que tampoco se comprometió a devolver el dinero que el gobierno pagó por la planta de Agro Nitrogenados. Además la compañía defendió que la transacción que se realizó tiene respaldo legal y el monto que se pagó fue el correcto. “...la valuación del complejo petroquímico de Agro Nitrogenados, realizada por el propio Estado a través del INDAABIN -nunca dada a conocer-, fijó un valor de 293 millones de dólares (3 mil 600 millones de pesos al tipo de cambio de la época) y los avalúos privados marcaban montos mayores”, dijo en el comunicado. El año pasado AHMSA se abrió a la búsqueda de nuevos socios, sin embargo dicen que aún no hay acuerdos de nuevos integrantes. Uno de los más sonados en asumir el control de AHMSA es Villacero, cuyo mayor accionista es Julio Villarreal. Sin embargo, esto aún no es oficial.

× Galeria Previous Next