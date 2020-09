politica 23 de Septiembre del 2020 Adalberto Madero busca otra vez la alcaldía de Monterrey Adalberto Madero podría competir por tercera ocasión para la alcaldía de Monterrey con Movimiento Ciudadano o Morena. Por

Adalberto Madero buscará contender por la alcaldía de Monterrey en la elección de 2021, de acuerdo a fuentes de su círculo cercano. Se trata de la tercera ocasión en que Madero competirá por esta posición. Madero no ha comentado públicamente cuál será el partido político que abandere sus aspiraciones. Sin embargo, sí ha asegurado que no volverá a competir por el Partido Verde Ecologista de México ya que existe una posibilidad de que forme una alianza con el PRI en las próximas elecciones. Asimismo, el ex alcalde de Monterrey aseguró a sus allegados políticos que podría aparecer en las boletas electorales del 2021 con los colores de Morena o Movimiento Ciudadano. En palabras del ex panista, ya ha tenido acercamientos con estos partidos. Adalberto Madero, mejor conocido como "Maderito", fue alcalde de Monterrey del 2006 a 2009. Durante su administración, fue catalogado por parte de la iniciativa privada como el edil más corrupto de la historia de dicho municipio. En el año 2009, el ahora ex militante panista fue detenido por la Procuraduría General de la República, acusado de rendir un informe falso en el juicio de amparo 317/2009, promovido por un particular contra la ampliación de la Av. Junco de la Vega, en la colonia Contry, en Monterrey. Madero estuvo unas horas internado en el penal de Apodaca por este delito pero salió bajo fianza al pagar 15 mil 626 pesos y el caso quedó cerrado.

× Galeria Previous Next