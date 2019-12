politica 20 de Diciembre del 2019 A todo esto, ¿qué es el litio? Aquel que controle el litio, controlará el mundo… o algo así. ¿Por qué es tan importante este mineral? Por

Le dicen “el petróleo del futuro” y la comparación no es exagerada. Después de todo, el litio es el elemento clave dentro de las baterías que prometen dotar de energía suficiente a un mundo cada vez más eléctrico. Y ahora resulta que el desierto de Sonora tiene grandes yacimientos de este mineral y todos voltean a ver a México. La pregunta es, ¿por qué todos reaccionan con el litio? Este metal, de color más o menos blanco y altamente reactivo, es el ingrediente mágico dentro de las baterías recargables de hoy. Sin él no existirían los smartphones como los conocemos, ni las tablets, ni las laptops delgadas y mucho menos los autos eléctricos. Y sucede que es un recurso bastante escaso, pues hasta ahora solo se puede explotar comercialmente en estos 13 países. Y México se acaba de sumar a esta selecta lista. Aunque años atrás ya se había anunciado el descubrimiento de yacimientos de litio en nuestro país, no fue hasta hace unos días que la Secretaría de Economía reveló la existencia de importantes reservas “probadas” y “probables” de este mineral en el desierto de Sonora. Entonces, ¿son buenas noticias para México? En teoría, sí. Sobre todo porque la demanda del litio -así como su valor- aumenta día con día de manera increíble. Para ponerlo en perspectiva, en 2010, el precio de una tonelada métrica de este mineral rondaba los 5,000 dólares. Hoy, la misma tonelada se vende por arriba de los 17,000 dólares. Y, ¿cómo no? Si cada vez necesitamos más y más cantidades de litio procesado para nuestras baterías. Imagínalo así: un iPad o un Iphone requieren más o menos una cucharada de litio. No suena a tanto, ¿verdad? Bueno, pues para las múltiples baterías de un automóvil Tesla se necesitan entre 10 y 15 kilos del escaso material. Y con un incremento proyectado de ventas del 60% anual para la próxima década, ya te puedes imaginar la cantidad de litio que necesitará ser explotado del subsuelo. Entonces, ¿ya ves por qué le llaman al litio “el nuevo petróleo”? Solo que, como con el llamado oro negro, la bendición puede fácilmente convertirse en una maldición. ¿Cómo? Te lo explicamos en el siguiente capítulo de “Litio: el petróleo del futuro”.

