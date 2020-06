politica 04 de Junio del 2020 El 80 por ciento de las muertes por Covid-19 no llegaron a terapia intensiva: análisis Una revisión que hizo el diario El País de las estadísticas que alimentan el modelo epidemiológico de la Secretaría de Salud ponen de relieve la fragilidad del sistema de salud pública del Estado mexicano Por

Un análisis elaborado por el diario El País señala que casi el 80 por ciento de las muertes por Covid-19 no llegaron a terapia intensiva ni fueron intubados, lo que documenta el conteo de fallecidos y la falta de atención especializada. “El país norteamericano, que ha rebasado los 100,000 contagios y 11,000 muertes, no conocerá la cifra real de víctimas del SARS-CoV-2 sino hasta dentro de varios meses. La información recogida por los Estados también revela que casi ocho de cada diez pacientes, el 76%, derrotados por la enfermedad no ingresaron a terapias intensivas ni fueron intubados”, explica el análisis del medio español. El diario también detalla la insuficiencia de los cuidados, pues mientras en Estados Unidos o China han protagonizado una batalla para conseguir ventiladores, en México sólo el 24 por ciento de las víctimas tuvieron acceso a estos mecanismos. “El número de muertes reales lo sabremos cuando pase la etapa más aguda de la pandemia”, indicó a El País Gabriel O’Shea, secretario de Salud del Estado de México. Sin duda, las estadísticas reveladas y que alimentan el modelo epidemiológico de la Secretaría de Salud ponen de relieve la fragilidad del sistema de salud pública del Estado mexicano

