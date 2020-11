¿De qué acusan a Luis Videgaray?

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó este martes: la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez girar orden de aprehensión contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, por delitos electorales, cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa. Y aunque la Fiscalía luego desmintió que la solicitud haya sido rechazada por un juez del Ministerio Público -como lo había señalado el mandatario-, circula un documento que da cuenta de una carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/CGI-0000865/2020, así como una petición de orden de aprehensión a un juez de distrito, obtenida por el medio LatinUs. Según este documento, ¿qué argumentos habría utilizado la Fiscalía para buscar el arresto del hombre considerado “el poder detrás del trono” durante el sexenio pasado? La solicitud de orden de aprehensión que reveló el portal de noticias lista los siguientes delitos: 1) Traición a la patria. Esto por haber impulsado en 2014 reformas estructurales con sobornos, “con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”. 2) Delito electoral. Por haber entregado un millón 664 mil dólares al ahora ex presidente Enrique Peña Nieto, mismos que habrían sido obtenidos en acuerdo con la empresa Odebrecht y presuntamente usados en su campaña presidencial del 2012. 3) Cohecho. Estaría relacionado con presuntos recursos entregados para ayudar a Peña Nieto durante su periodo presidencial entre 2012 y 2018. Estos ascenderían a 5 millones 850 mil dólares de parte de las empresas Odebrecht y Braskem, además de otros 84 millones de pesos que tendrían el objetivo de “realizar actos injustos relacionados con sus funciones”. 4) Cohecho. Para el segundo delito de cohecho, LatinUs aseguró que se trataría de la entrega de más de 121 millones de pesos pagados entre 2012 y 2015 a legisladores mexicanos para que votaran a favor de la reforma energética. 5) Asociación delictuosa. Tendría como justificación que Videgaray presuntamente realizó sobornos a legisladores, con el fin de obtener beneficio personal. En la tarjeta informativa, la Fiscalía no cuestionó la autenticidad del documento", pero explicó que “las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal”. Asimismo, indicó que cuando el resultado de sus acciones en este asunto “puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información”.