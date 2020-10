politica 16 de Octubre del 2020 Es contra la Fiscalía Ni Salvador Cienfuegos ni Genaro García Luna tenían investigaciones abiertas en México. Pero esa responsabilidad no recae en el Presidente de la República. Por

Cuando el presidente López Obrador dice que en México no hay nada contra del General Cienfuegos, a quien realmente señala no es a su propio gobierno, sino a la Fiscalía. Y tiene un punto, porque es la Fiscalía General de la República la institución autónoma responsable de iniciar este tipo de investigaciones… y no lo está haciendo. Ellos mismos reconocen -con toda razón- que se mandan solos. Pero a la institución que preside Alejandro Gertz Manero no solo se le pasó iniciar una investigación contra el exsecretario de Defensa También dejó pasar la oportunidad de requerir a Genaro García Luna, quien tuvo que ser detenido por la justicia estadounidense para investigarlo por presuntos actos de corrupción. Y parece que el presidente ya los trae en la mira, pues apenas este jueves les volvió a recordar que tienen pendiente dar información sobre el caso Lozoya. Así que a la próxima que escuches a Andrés Manuel López Obrador tirándole una que otra indirecta a la Fiscalía General, ya te imaginarás porqué. Y mientras tanto, lo único que nos queda es que Estados Unidos siga haciendo valer la ley… y sin consultas.

