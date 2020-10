politica 15 de Octubre del 2020 México Libre se va por la libre Uno de los principales grupos opositores al gobierno de AMLO se acaba de quedar en el camino hacia el 2021. Por

Uno de los principales grupos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acaba de quedar en el camino hacia el 2021. Así es, México Libre se fue por la libre y por eso, no obtuvo su registro como partido político. De acuerdo con el Tribunal Electoral de la Federación, la organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala no pudo comprobar el origen del 8.2% de sus ingresos, una falta que ya había sido registrada por el Instituto Nacional Electoral, el cual en septiembre concluyó no darle el registro a la organización. Con cinco votos a favor y tres en contra, esta decisión del INE fue confirmada ayer por los magistrados del tribunal. Y así queda fuera del juego una de las pocas agrupaciones políticas opositoras a la 4T que pudiera haberle hecho competencia a Morena en las elecciones de 2021. Como era de esperarse, el expresidente Felipe Calderón explotó ante la decisión y calificó el hecho como un avance del autoritarismo. Por su parte, la esposa del ex mandatario y principal figura de México Libre, Margarita Zavala, lamentó que la politiquería le haya ganado al Estado de Derecho. Eso sí, el Tribunal Electoral sí confirmó el registro de otros tres partidos. Y con ello resucitó a dos actores que luchaban por su regreso a la política electoral y a otro que busca despegar. Uno, los cristianos evangélicos con el ahora Partido Encuentro Solidario, Dos, la maestra Elba Esther Gordillo y sus Redes Sociales Progresistas, Y tres, el ex priista y líder sindical Pedro Haces, con su flamante partido Fuerza Social por México. Ahora sí, que Dios nos libre.

× Galeria Previous Next