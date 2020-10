politica 06 de Octubre del 2020 Un paso más hacia la extinción de los fideicomisos El dictamen fue aprobado en lo general, por lo que se pasará a la discusión de 398 reservas. Por

Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen pendiente sobre la desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos, lo cuales representan más de 68 mil millones de pesos. El dictamen se aprobó en lo general por 242 votos de Morena, PVEM y PES, mientras que 170 legisladores de PAN, PRI, MC, PT y PRD, así como ocho diputados de Morena, votaron en contra. La presidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce María Sauri Riancho, informó que se confirmó el registro de 398 reservas, por lo que se espera una larga sesión para discutir el dictamen en lo particular. El dictamen plantea desaparecer decenas de fondos destinados a la protección de derechos humanos, periodistas y al apoyo de la ciencia y la cultura. El argumento de la mayoría morenista es que estos programas están plagados de ineficiencia y corrupción, por lo que es necesario replantearlos. Entre los diputados de Morena que votaron en contra están Rocío Barrera Badillo y Sergio Mayer. La diputada Tatiana Clouthier voto en abstención. Ayer, el diputado morenista Mario Delgado advirtió que su bancada no daría marcha atrás en la extinción de esos fondos y fideicomisos. Esto -señaló- con el objetivo de acceder a una bolsa de más de 68 mil millones de pesos. La semana pasada no había podido realizarse la sesión debido a falta de quórum. 53 de de los 251 diputados de Morena no asistieron. Esta vez, la dirigencia morenista en la Cámara Baja pidió a sus legisladores no faltar, pero aun así 27 no se presentaron. Y aunque esa vez la bancada del PVEM había decidido no votar por no estar de acuerdo en la desaparición de 12 fideicomisos, hoy dio el quórum.

