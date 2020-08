Los triciclos ‘indeseables’ de Polanco

La alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, quiso presumir su mano dura frente al comercio informal en Polanco al confiscar 140 triciclos de vendedores ambulantes. Pero el resultado no fue el que esperaban…

Durante el recorrido por el almacén de Vía Pública de @AlcaldiaMHmx, se realizó el registro de 140 triciclos resguardados que se han retirado en #Polanco y #Granadas, posteriormente se procede a su destrucción. pic.twitter.com/CKqrzBL6IG — Hegel Cortés Miranda (@HegelCortes) August 15, 2020

Son unos miserables. — César Galicia (@cesargalicia_) August 17, 2020

En plena pandemia le quitaron su herramienta de trabajo a 140 personas/familias. ¿Cómo mejoró la vida en la delegación o en la ciudad con eso? — Catalina PérezCorrea (@cataperezcorrea) August 17, 2020

Qué horror de decisión. Son unos insensibles y abusivos. Y encima lo presumen. Qué tragedia — Jaina Pereyra (@jainapereyra) August 17, 2020

Esta administración es sensible y respetuosa de la realidad social y económica, en el caso de estos enceres se lleva a cabo un proceso apegado a la normatividad administrativa, con el fin de que no representen un riesgo sanitario o de Protección Civil para la ciudadanía. — Hegel Cortés Miranda (@HegelCortes) August 16, 2020

Esos triciclos hacen menos daño en cuanto a ecología, tránsito, electricidad, etc. que los puestos ambulantes que ya son fijos, cuáles son los parámetros para retirar a unos si y a otros no? — Dolores Ramirez (@DoloresRamirez5) August 16, 2020

Que los puestos fijos no están en Polanco y es al final los que les importa que Polanco se vea bonita para que no se queje la gente con dinero al pobre que se muera de hambre. — Samuel Álvarez 🚴🇻🇪🇲🇽 (@Venecletero) August 16, 2020

Con este tuit las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, quisieron presumir su mano dura frente al comercio informal en la famosa zona de Polanco, pero la respuesta muy probablemente no fue la que esperaban. Más bien, el tono general de la reacción fue así:O así:…o así:Hegel Cortés Miranda, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, buscó justificarse.Usuarios de Twitter calificaron la medida como injusta y criticaron que se le quite la fuente de trabajo a decenas de personas ya de por sí bastante vulnerables. Y es que, mientras que a inicios de julio, las autoridades de la capital del país permitieron la apertura de los grandes centros comerciales bajo el argumento de fomentar la economía, a los pequeños vendedores ambulantes no se les permite seguir operando. Y eso que, según datos recientes de la Cámara Nacional de Comercio, poco más de dos millones de personas en la Ciudad de México viven del comercio informal y -según del cifras del Inegi- al menos el 40% del PIB capitalino se genera a través de la informalidad o comercio ambulante. Incluso, hubo quienes acusaron la medida como ilegal y antiecológica.Y naturalmente, hubo aquellos que acusaron a las autoridades de clasismo en una de las zonas de más alto ingreso del país.¿Tú qué dices? ¿Es incongruente que en Polanco se le prohiba operar a los vendedores en triciclos mientras que los centros comerciales ya abrieron sus puertas?