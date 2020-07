politica 29 de Julio del 2020 Lozoya, con trato de ‘Mirrey’ Sí, el caso Lozoya no es como cualquier otro. Y pareciera ser que él tampoco es como cualquier otro. Por

Sí, el caso Lozoya no es como cualquier otro. Y pareciera ser que él tampoco es como cualquier otro. Porque lo que sabemos hasta ahora es que el ex director de Pemex es un acusado tipo “Mirrey” que podría enfrentar su proceso en libertad. Y aunque en teoría es lo que marca la ley -todos inocentes hasta que se compruebe lo contrario- bien sabemos que muchas veces eso no se cumple. En nuestro país, la única razón para que un acusado enfrente cargos en prisión es si hay sospecha de fuga. La pregunta es, ¿por qué no se le dictó prisión preventiva a Emilio Lozoya por el caso particular de Agronitrogenados si ya tiene un antecedente de fuga? Para entender lo especial que es el exdirector de Pemex podemos voltear a ver a Rosario Robles, quien fue señalada de participar en la llamada Estafa Maestra. A diferencia de Lozoya, la ex secretaria de Desarrollo Social se presentó voluntariamente ante la justicia el 12 de agosto de 2019. Y desde ese día, la llevaron a prisión preventiva en donde permanece a pesar de que ha intentado obtener libertad condicional. Pero en el caso Lozoya, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza decidió vincularlo a proceso, aunque evitó la prisión preventiva por el caso de Agronitogenados. Eso sí, Lozoya sí está en calidad detenido por otro caso, el de Odebrecht. Y ese se discute este miércoles. Habrá que esperar a ver si, también ahí, se le trata como “Mirrey”.

× Galeria Previous Next